Presidente do Real Madrid diz que Mbappé está ‘arrependido’ por ficar no PSG: ‘Pobre homem’ 

O atacante recusou uma oferta do clube madrileno para renovar com o Paris Saint-Germain

EFE/EPA/Christophe Petit Tesson Kylian Mbappé durante entrevista coletiva no PSG



Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid, deu uma declaração polêmica ao ser perguntado por um grupo de torcedores sobre Kylian Mbappé, atacante que recusou uma oferta do clube madrileno para renovar com o Paris Saint-Germain. Sem papas na língua, o mandatário espanhol: “Pobre homem. Ele já deve estar arrependido”, disparou o dirigente, em vídeo que circula nas redes sociais. Passando por um processo transição, os “Merengues” se despediram de “medalhões” no último mês, como o brasileiro Marcelo, o galês Gareth Bale e o espanhol Isco. Por outro lado, o time treinado por Carlo Ancelotti ganhou o reforço do francês Aurélien Tchouameni, jovem promissor que estava no Monaco. Atual campeão da Liga dos Campeões, o Real também deve anunciar a renovação com Vinicius Júnior nos próximos dias.