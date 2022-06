Brasileirão: Red Bull Bragantino busca empate com o Santos na Vila Belmiro

Peixe abriu 2 a 0 com Baptistão (2x) no primeiro tempo, mas viu Hyoran e Luan Cândido darem o empate ao time de Bragança

RAUL BARETTA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Santos e Bragantino empatam na Vila Belmiro



O Santos recebeu o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro neste sábado, 18, e empatou por 2 a 2 em uma partida bem disputada. O resultado deixa o Peixe em 5º no Campeonato Brasileiro, enquanto o Massa Bruta é o sétimo. O destaque do jogo foi João Paulo, que fez pelo menos duas defesas difíceis. As equipes buscaram o ataque desde o início. Aos 9 minutos, o Red Bull chegou a acertar a trave e João Paulo pegou em cima da linha. Aos 16 minutos, a bola sobrou na pequena área e Baptistão chutou para abrir o placar. João Paulo salvou em grande defesa pela esquerda e aos 36 minutos, em lance individual de Marcos Leonardo, o atacante rolou e Baptistão marcou o segundo. Nos acréscimos, Hyoran diminuiu depois de rebote da zaga santista. No segundo tempo, a partida ficou mais equilibrada e aos 25, Luan Cândido chutou de muito longe e empatou. Na próxima rodada, o Santos faz o clássico contra o Corinthians no sábado, dia 25, e o Bragantino viaja para enfrentar o Athletico-PR no mesmo dia.