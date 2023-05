Presidente do Real Madrid esfria rumores de Ancelotti na seleção brasileira: ‘Tem contrato e estamos felizes’

Florentino Pérez foi enfático ao tratar sobre o assunto e disse não querer mais ‘falar sobre isso’; Ednaldo Rodrigues, mandatário da CBF, já deixou claro sua intenção de contratar o técnico italiano

EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Carlo Ancelotti, recentemente campeão da Copa do Rei, é o atual técnico do Real Madrid



Durante as celebrações da recente conquista da Copa do Rei da Espanha, onde o Real Madrid venceu o Osasuna e levou o 20º troféu da história da competição, o presidente do clube merengue, Florentino Pérez, comentou sobre o futuro do técnico Carlo Ancelotti – atual comandante do Real e alvo da seleção brasileira. “Ele (Ancelotti) tem contrato e estamos felizes, não quero mais falar sobre isso”, disse o presidente. Durante a última semana, o treinador foi questionaso se havia uma data limite para dar uma resposta à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a respeito de uma possível transferência para o Brasil. Ancelotti ironizou a pergunta e afirmou que não fala sobre seu futuro. No entanto, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, já admitiu que espera até junho e que espera um desfecho positivo nas negociações para que Ancelotti passe a ser o novo técnico da seleção brasileira. Atual campeão da Copa do Rei, o Real Madrid viu seu rival, o Atlético de Madrid, o ultrapassar na tabela do Campeonato Espanhol – que conta com o Barcelona como líder e possível campeão nacional já na próxima rodada. Na Liga dos Campeões, o time merengue está vivo na competição e irá disputar as semifinais do torneio europeu contra o Manchester City, da Inglaterra.