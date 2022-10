Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, liga para repórter e pede desculpas após grosseria em entrevista coletiva

Expulso no final da partida contra o Botafogo, o técnico descontou sua ira no jornalista, que havia perguntado sobre a competitividade do Alviverde com um jogador a menos

Cesar Greco/Palmeiras - 03/10/2022 Abel Ferreira, do Palmeiras, é um dos melhores técnicos da história do clube



Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, admitiu que cometeu um erro ao dar uma “patada” em um repórter durante a entrevista coletiva da última segunda-feira, 3, após a vitória sobre o Botafogo, no Engenhão, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Alvo da grosseria do técnico, o jornalista Guilherme Gonçalves afirmou nesta terça-feira, 4, que recebeu uma ligação do português. Através do Twitter, o profissional disse que o palmeirense pediu desculpas. “Amigos, Abel Ferreira me ligou e pediu desculpas. Reconheceu que eu não era o jornalista do jogo Fluminense e disse que irá se retratar na próxima coletiva”, contou o jovem repórter.

Expulso no final da partida, Abel Ferreira descontou sua ira no repórter, que havia perguntado sobre a competitividade do time com um jogador a menos. “Por isso eu sou treinador e vocês jornalistas. Se quiserem, vão até a CBF, façam o curso e sentem no meu lugar. É isso que vocês tem que fazer”, respondeu o treinador. Nas redes sociais, o técnico viu seu nome ficar entre os assuntos mais comentados, sendo criticado pela maioria dos usuários. Durante o programa “Bate-Pronto” desta terça-feira, 4, o comentarista Vampeta detonou o treinador. “Foi deselegante. Ele estava nervoso por ter tomado um cartão vermelho. Se eu não me engando, o Abel já levou 42 cartões desde que chegou ao Palmeiras, mais do que qualquer outro jogador. Era para ele ter ido para a coletiva mais leve, já que o time ganhou e disparou na liderança do Brasileiro. Estava muito mal-humorado”, declarou.