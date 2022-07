Prestes a completar 41 anos, Ibrahimovic renova com o Milan: ‘A aventura continua’

Contando as duas passagens pelo clube italiano, o atacante sueco soma 159 partidas, com 92 gols e 35 assistências

Reprodução/MIlan Ibrahimovic renovou com o Milan até a metade de 2023



O Milan anunciou na manhã desta segunda-feira, 18, que renovou o contrato de Zlatan Ibrahimovic por mais uma temporada, ou seja, até 30 de junho de 2022. “O craque continuará vestindo a camisa 11. A aventura continua, Ibra”, comunicou o clube rossonero. Prestes a completar 41 anos, o atacante sueco está se recuperando de uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo e deverá voltar a jogar somente em janeiro do ano que vem. Importante no título do Campeonato Italiano 2021/2022, o centroavante voltou ao San Siro em 2020. Contando as duas passagens pelo Milan, ele soma 159 partidas, com 92 gols e 35 assistências. Estrela do futebol internacional, o veterano já passou por Ajax, Juventus, Internazionale, Barcelona, PSG e Manchester United, mas ainda não conquistou a Liga dos Campeões, o principal torneio do futebol europeu.