Promotoria da Espanha retira acusações de corrupção contra Neymar

Originalmente, promotoria pedia multa no valor de 10 milhões de Euros (R$ 53 milhões) e prisão do jogador brasileiro, que hoje defende o Paris Saint-Germain

EFE/Quique García Neymar compareceu a uma das sessões do julgamento



A Promotoria da Espanha retirou todas as acusações de corrupção contra Neymar e os demais réus no julgamento sobre a transferência do jogador para o Barcelona, realizada em 2013. A decisão foi tomada nesta sexta-feira, 28, e, com ela, o julgamento será retomado na segunda-feira, 31, quando as partes envolvidas poderão apresentar seus relatórios finais. Os réus terão direito a se posicionarem antes da leitura a sentença. Originalmente, a promotoria pediu dois anos de prisão e uma multa de 10 milhões de Euros (aproximadamente R$ 53 milhões) para Neymar no processo, que foi aberto pela DIS, empresa que representava o craque na época de sua transferência. A empresa diz que o valor do passe foi diluído e que recebeu menos do que deveria no negócio. O Barcelona anunciou que a contratação de Neymar teve custo de 57,1 milhões de Euros, sendo que 40 milhões iriam para a família do craque e outros 17,1 milhões para o Santos, clube formador. A Justiça refez os cálculos e apontou que a operação custou ao menos 83 milhões de Euros. Além de Neymar, seus pais e os ex-presidentes do Barcelona, Sandro Rossell e Josep Bartomeu, também estavam envolvidos no processo.

*Com informações da AFP