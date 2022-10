Brasileirão: Com gol nos acréscimos, São Paulo vence o Atlético-GO e se aproxima da Libertadores

Tricolor é o 8º colocado e entra na zona de classificação para o torneio intercontinental; o Atlético é o 17º

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Calleri abriu o placar e Luan deu a vitória ao Tricolor aos 49 minutos do segundo tempo



Uma vitória heroica aconteceu no Morumbi na noite desta quinta-feira, 27. O São Paulo venceu o Atlético-GO aos 49 minutos, por 2 a 1, e se aproximar do objetivo de uma vaga na Copa Libertadores. A partida, válida pela 34ª rodada do Brasileirão, teve dois tempos distintos. No primeiro tempo, o Tricolor foi melhor e abriu o placar aos 22 minutos, com Calleri. O time não conseguiu ampliar e, no segundo tempo, o Dragão começou a ter mais finalizações. Aos 27 minutos, Baralhas acertou um chute de longe e empatou o duelo. O jogo ficou mais pro lado dos goianos, que tiveram algumas boas chances no fim, mas desperdiçaram. No entanto, aos 49 minutos, o goleiro Renan espalmou para frente e a bola parou em Luan, que chutou no canto e deu o gol da vitória. O resultado deixa o Tricolor em 8º e o Atlético em 17º, primeiro na zona do rebaixamento. Na próxima rodada, o São Paulo tem duelo duro contra o Atlético-MG na terça-feira, 1º, às 21h30 (horário de Brasília), enquanto o Dragão enfrenta o Santos, em casa, na quarta-feira, às 19h.