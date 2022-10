Série B: Vasco leva virada do Sampaio Correa no minuto final e coloca acesso em risco

Vitória confirmava o acesso nesta quinta, mas agora o Gigante da Colina terá que torcer por outros resultados e decidir na última rodada

DANIEL CASTELO BRANCO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Vasco terá que torcer contra o Ituano e decidir na última rodada o acesso



O Vasco gosta de testar seu torcedor. Nesta quinta-feira, 27, a expectativa era de vitória contra o Sampaio Corrêa e confirmação do acesso à Série A depois de dois anos disputando a Série B, mas o roteiro foi outro. Os visitantes venceram por 3 a 2, com direito a gol aos 50 minutos. Aos 4, Anderson Conceição abriu o placar e São Januário explodiu de alegria. A confiança era alta para a vitória, mas aos 18 do segundo tempo, Erinaldo empatou a partida e aos 67, Gabriel Poveda virou para o Sampaio e o clima ficou tenso. Aos 49 minutos, Andrey subiu mais alto e empatou de cabeça, levando o estádio a loucura. Mas a alegria durou pouco, dois minutos depois, Joecio fez o 3 do Sampaio Correa e fechou em 3 a 2. O drama é certo. A derrota deixa o Vasco em 3º na tabela, com 59 pontos. O Bahia tem 58 e entra em campo nesta quinta-feira, 27, contra o Guarani. Amanhã o Ituano também joga, que tem 54 pontos e pode diminuir a diferença para o Vasco para apenas um ponto. Na última rodada, os dois times se enfrentam. O drama é certo no próximo domingo, dia 6, às 18h30 (horário de Brasília).