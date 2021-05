Protestos na Colômbia forçam Conmebol a levar jogos de ‘argentinos’ para o Paraguai

Dois jogos da Copa Libertadores e um da Sul-Americana serão disputados em Assunção nos próximos dias

MARCELO ENDELLI/Reuteurs Jogo do River Plate foi um dos realocados para o Paraguai



O clima de tensão social na Colômbia com os protestos contra a reforma tributária imposta pelo governo, causando a morte de 18 civis e um policial nos confrontos, fez a Conmebol transferir nesta terça-feira, 4, os locais de três jogos válidos pela Copa Libertadores (dois) e Sul-Americana (um). Todos vão ser disputados em Assunção, no Paraguai. Todos os jogos envolvem times colombianos e argentinos. O River Plate enfrenta o Santa Fe (estádio La Nueva Olla, às 21 horas de Brasília), e o Argentinos Juniors encara o Atlético Nacional (estádio Manuel Ferreira, às 19 horas), ambos pela Libertadores, enquanto o Lanús pega o La Equidad (Defensores Del Chaco, às 23 horas), pela Copa Sul-Americana.

A informação foi veiculada pela imprensa argentina e confirmada pela Conmebol por intermédio de um comunicado publicado nas redes sociais. O jogo do Fluminense com o Atlético Junior, também na Colômbia, está confirmado para a quinta-feira, 6, em duelo válido pelo Grupo D, depois de garantias por parte das autoridades de Barranquilla pela segurança do evento, mas há ameaças por parte da população. Em Ibagué, o Tolima receberá o Emelec nesta quarta-feira, 5, pela Sul-Americana.