PSG anuncia saída de Pochettino e confirma Christophe Galtier como novo treinador

Reprodução/PSG Pochettino ficou marcado por um desempenho irregular no PSG e pelas quedas precoces na Champions



O Paris Saint-Germain oficializou nesta terça-feira, 5, a saída de Mauricio Pochettino do cargo de treinador da equipe francesa. A rescisão já havia sido adiantada pela imprensa local, mas foi confirmada através de um comunicado emitido nesta manhã. Logo depois, em um novo comunicado, o clube francês confirmou Christophe Galtier, que treinou o Nice na temporada passada, como novo técnico. Pochettino chegou ao clube em janeiro de 2021 e comandou a equipe no título do Campeonato Francês da temporada de 2020/21, de uma Copa da França e de uma Supercopa da França. Entretanto, o treinador foi criticado pelo fraco desempenho na Champions League, onde foi eliminado nas oitavas-de-final nesta temporada para o Real Madrid. A imprensa francesa aponta que o PSG pagará aproximadamente R$ 54 milhões para o treinador e membros da comissão técnica por rescindir o contrato antes do previsto.