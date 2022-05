PSG chega a acordo para renovar com Mbappé até 2024, diz jornal 

Segundo a matéria publicada na tarde desta quinta-feira, 5, o atacante aceitou a proposta da diretoria, que consiste no pagamento de 200 milhões de euros (R$ 1, 05 bilhão) em dois anos

FRANCK FIFE / AFP Mbappé é o principal jogador do Paris Saint-Germain na temporada



Uma das principais novelas do futebol europeu está prestes a ser encerrada. De acordo com o jornal “Le Parisien”, o Paris Saint-Germain chegou a um acordo para renovar o contrato de Kylian Mbappé até a metade de 2024 – o vínculo atual do craque vai até junho deste ano. Segundo a matéria publicada na tarde desta quinta-feira, 5, o atacante aceitou a proposta da diretoria, que consiste no pagamento de 200 milhões de euros (R$ 1, 05 bilhão) em dois anos, sendo 50 milhões anuais, além de 100 milhões em luvas. Mbappé, desta forma, passaria a ter o maior salário do elenco, superando o brasileiro Neymar. Veja a lista dos mais bem pagos aqui.

Apesar da matéria do jornal francês, a mãe de Kylian Mbappé disse que não há nenhum negócio fechado até o momento. “Não há acordo em princípio com o Paris Saint-Germain ou qualquer outro clube. As discussões sobre o futuro de Kylian continuam com grande serenidade para permitir que ele faça a melhor escolha, no respeito de todas as partes”, afirmou. Favorito a ganhar o prêmio de melhor jogador do Campeonato Francês, o atacante foi principal jogador do time de Maurício Pochettino na temporada, somando 35 gols e 23 assistências em 43 partidas disputadas na temporada. Nas últimas janelas de transferências, o jogador foi especulado como possível reforço do Real Madrid.