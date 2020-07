Premier League confirma data de estreia do Campeonato Inglês 2020/21; confira

Reprodução/Twitter O Liverpool é o atual campeão inglês



A Premier League anunciou, na manhã desta sexta-feira (24), que a próxima temporada do Campeonato Inglês começará no dia 12 de setembro. Em comunicado, a entidade disse que os 20 clubes participantes da edição 2020/21 se reuniram e concordaram com a data de início e de encerramento do torneio. Vale lembrar que o período de descanso será menor em razão da pandemia da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.

Os acionistas da Premier League concordaram hoje em iniciar a temporada 2020-21 da Premier League em 12 de setembro de 2020. A rodada final da campanha será realizada em 23 de maio de 2021. A Premier League continuará a consultar a FA e a EFL sobre o cronograma de todas as competições domésticas”, informou a Premier League.

A edição 2019/20 do Campeonato Inglês será encerrada no próximo final de semana, tendo o Liverpool como campeão de maneira antecipada. A briga na última rodada, por outro lado, acontecerá entre Manchester United, Chelsea e Leicester, que brigam pelas duas vagas abertas para a classificação para a Liga dos Campeões da Europa.

Jogos finais da Premier League

Arsenal x Watford

Burnley x Brighton

Chelsea x Wolves

Crystal Palace x Tottenham

Everton x Bournemouth

Leicester x Man Utd

Man City x Norwich

Newcastle x Liverpool – partida das 16h, destaques em tempo integral ao vivo no Sky Sports Digital