PSG divulga vídeo misterioso antes de anunciar Messi; assista

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Messi vai assinar com o PSG contrato válido por duas temporadas



Ao lado de sua esposa e dos três filhos, Lionel Messi já desembarcou na capital da França para realizar exames médicos e assinar contrato com o Paris Saint-Germain. Antes do anúncio oficial, porém, o clube tratou de fazer um pequeno mistério, publicando um vídeo nas redes sociais com referências do craque, como as seis bolas de ouros e uma música argentina (veja abaixo). De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, Messi aceitou um vínculo de dois anos, com um salário que ronda os 35 milhões de euros (R$ 214 milhões) líquidos por temporada, com bônus incluídos.

Messi chegou à capital francesa na manhã (horário de Brasília) desta terça-feira, 10, para resolver as últimas pendências antes de ser oficializado como novo reforço do PSG. Cercado por jornalistas e dezenas de torcedores, o jogador e sua família se dirigiram a um hotel em Paris. De lá, o astro argentino acenou para a torcida. A tendência, de acordo com a imprensa francesa, é de que a Torre Eiffel seja utilizada para das as boas-vindas ao argentino, em movimento parecido com o anúncio de Neymar, em 2017. Sem renovar o contrato com o Barcelona por problemas financeiros da agremiação catalã, Messi decidiu aceitar a oferta dos parisienses.