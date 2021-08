Pai de Messi afirma que jogador fechará contrato com o PSG

Negociação ainda não foi concluída oficialmente; no clube francês, craque argentino jogará ao lado de Neymar, Mbappé e Di María

EFE/Fernando Bizerra Messi deixou o Barcelona depois de mais de 20 anos atuando no clube espanhol



O pai e empresário de Lionel Messi, Jorge Messi, confirmou o acerto de seu filho com o Paris Saint-Germain (PSG). Ele falou com jornalistas ao ser flagrado chegando ao aeroporto de Barcelona. O craque argentino deve viajar para Paris, na França, nas próximas horas, realizar exames e assinar o contrato com o clube francês até o final do dia. Segundo jornalistas que cobrem o dia a dia do PSG, o acordo deve ser de dois anos, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. Na equipe francesa, Messi vai jogar com os compatriotas Di María e Leandro Paredes, com o atacante Mbappé, com Neymar, seu ex-parceiro de ataque no Barcelona, e com o zagueiro Sergio Ramos, ex-Real Madrid, seu rival enquanto disputaram o campeonato espanhol.