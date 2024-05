PSG é campeão da Copa da França em despedida de Mbappé

Equipe da capital francesa venceu o Lyon por 2 a 1 e conquistou o troféu pela 14ª vez; maior artilheiro da história do clube vai se transferir para o Real Madrid

MOHAMMED BADRA/EFE/EPA Mbappé coloca o troféu da Copa da França na cabeça durante comemoração do PSG



O Paris Saint-Germain conquistou seu 14º título da Copa da França ao vencer o Lyon por 2 a 1, no estádio Pierre Mauroy, em Lille. Com essa vitória, o PSG se consolida como o maior vencedor do torneio, abrindo uma vantagem de quatro títulos em relação ao Olympique de Marselha, que possui dez. O Lyon permanece com cinco títulos, o último conquistado em 2012. O Paris, aliás, tem sido um adversário difícil para os Gones, que perderam as últimas cinco finais disputadas entre as equipes. A história poderia ter sido diferente se o goleiro brasileiro Lucas Perri não tivesse feito uma defesa impressionante em tentativa de Barcola, logo no começo da partida. Logo em seguida, o PSG abriu o placar com um gol de Dembélé, aos 22 minutos, após um cruzamento de Nuno Mendes.

A equipe parisiense ampliou a vantagem com um gol de Fabián Ruiz, que cabeceou para o fundo da rede após um cruzamento de Dembélé, aos 34 minutos. O Lyon conseguiu descontar no segundo tempo, com um gol de O’Brien após cobrança de escanteio, mas não foi o suficiente para evitar a derrota. No final da partida, o Lyon pressionou em busca do empate, mas o PSG se manteve firme defensivamente e garantiu mais um título da Copa da França. O jogo marcou a despedida de Kylian Mbappé, que está de malas prontas para o Real Madrid. O atacante de 25 anos deixa o clube da capital francesa com 15 títulos (6 Campeonatos Franceses, 4 Copas da França, 2 Copas da Liga Francesa e 3 Supercopas da França). Com 256 gols em 308 jogos com as cores vermelho, ele é o maior artilheiro da história do clube.

