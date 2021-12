PSG goleia com show de Messi e Mbappé; Manchester City é derrotado pelo RB Leipzig

Sem Neymar em campo, o time de Maurício Pochettino foi dominante do começo ao fim, apesar de ceder algumas chances aos visitantes; Pep Guardiola colocou em campo um time misto

EFE/EPA/Ian Langsdon Messi marcou duas vezes na vitória do PSG sobre o Club Brugge



Mesmo entrando em campo apenas para “cumprir tabela”, o Paris Saint-Germain não teve piedade do Club Brugge e venceu o rival por 4 a 1, no Parque dos Príncipes, na rodada de encerramento da fase grupos da Liga dos Campeões. Kylian Mbappé e Lionel Messi marcaram duas vezes cada, enquanto Rits descontou para a equipe belga. Sem Neymar em campo, o time de Maurício Pochettino foi dominante do começo ao fim, apesar de ceder algumas chances aos visitantes. Assim, os parisienses terminam na segundo posição da chave A, com 11 pontos.

Quem terminou na liderança do grupo foi o Manchester City, que colocou os reservas para enfrentar o RB Leipzig e acabou sendo derrotado por 2 a 1, na Alemanha, em jogo que também aconteceu na tarde desta terça-feira, 7. Szoboszlai e André Silva marcaram para o conjunto alemão, enquanto Mahrez fez o único tento dos ingleses. Apesar do resultado, a equipe de Pep Guardiola terminou na liderança da chave, com 12 pontos. O sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões está marcado para a próxima segunda-feira, 13, na sede da Uefa, na Suíça.