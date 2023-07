Zagueira da Alemanha nega arrependimento por alfinetada em Neymar: ‘Não preciso pedir desculpas’ 

Segundo a defensora, o futebol feminino ‘não tem atletas que ficam no chão por dois ou três minutos’ como o camisa 10 da seleção brasileira e do PSG

Reprodução/Instagram/@sophia.kleinherne A zagueira Sophia Kleinherne,. da Alemanha, criticou Neymar em entrevista



A Alemanha estreia na Copa do Mundo Feminina apenas nesta segunda-feira, 24, diante de Marrocos, no Estádio Melbourne Rectangular, em partida válida pelo Grupo G. Antes disso, porém, uma jogadora da seleção alemã já está repercutindo por suas declarações. No início desta semana, a zagueira Sophia Kleinherne causou polêmica ao dar uma alfinetada em Neymar. Segundo a defensora, o futebol feminino “não tem atletas que ficam no chão por dois ou três minutos” como o camisa 10 da seleção brasileira e do PSG. “Não é uma crítica aos homens, que alcançaram tal proporção de interesse que não podem permitir tudo a eles. Só que nós conseguimos inspirar com nosso futebol honesto. Acredito que nem sempre tiramos tanto proveito de certas situações. Não conheço nenhuma ‘Neymar feminina’, nenhuma jogadora que fique no chão dois ou três minutos”, declarou.

Através das redes sociais, diversos fãs de Neymar criticaram a fala de Kleinherne, afirmando que ela foi desrespeitosa com o astro brasileiro. Apesar da repercussão, a jogadora da Alemanha disse nesta quinta-feira, 20, que não se arrepende. “Não esperava que esse comentário se tornasse tão viral no Brasil. Acho que na Alemanha soou diferente, porque todos que me conhecem sabem o que eu quis dizer com esse comentário, e que não foi uma crítica ao Neymar. Todos nós sabemos o que o Neymar representa para o Brasil. Mas, como eu disse, mantenho meu comentário. Não é algo pelo qual eu precise me justificar ou pedir desculpas”, comentou.