Liga dos Campeões: Milan vence o Tottenham e sai na frente nas oitavas de final

Díaz fez o único gol no San Siro; jogo de volta será em 8 de março, em Londres

EFE/EPA/MATTEO BAZZI Milan saiu na frente no confronto contra o Tottenham pelo primeiro jogo das oitavas de final



As oitavas de final da Liga dos Campeões começaram nesta terça-feira, 14, com a vitória do Bayern de Munique contra o PSG e o triunfo do Milan contra o Tottenham, por 1 a 0, no San Siro. A equipe italiana abriu o placar cedo, logo aos 7 minutos, com Brahim Díaz marcando de cabeça. O jogo ficou aberto e o Tottenham se lançou ao ataque, mas em três oportunidades a equipe não conseguiu balançar as redes. Em uma delas, nos acréscimos, Kane acertou a trave. No segundo tempo, o Milan foi melhor, mas não conseguiu ampliar o marcador. Retornando de lesão, Richarlison entrou no segundo tempo, mas não conseguiu ajudar os Spurs. A partida de volta será em 8 de março, às 17h (horário de Brasília), em Londres.