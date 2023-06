Paris Saint-Germain anuncia saída de Sergio Ramos após dois anos

Zagueiro de 37 anos foi duas vezes campeão francês, mas não conseguiu vencer a Liga dos Campeões

Reprodução/PSG.fr Contrato de Sergio termina no mês de julho e não será renovado



O duelo deste sábado, 3, contra o Clermont, pela última rodada do Campeonato Francês, será o último de Sergio Ramos com a camisa do Paris Saint-Germain. O zagueiro espanhol de 37 anos não chegou a um acordo para renovar seu contrato e teve a saída confirmada pelo clube nesta sexta-feira, 2. Sem fazer nenhuma menção a uma possível aposentadoria, ele ficará livre no mercado durante a próxima janela de transferências. “Vestir a camisa azul e vermelha nos últimos dois anos foi uma experiência maravilhosa. Tive uma aventura inesquecível em Paris e quero agradecer a todos pelo apoio e amor. Allez, Paris!”, disse o defensor, que chegou ao time em julho de 2021, após uma longa e vitoriosa passagem de 15 temporadas pelo Real Madrid. No time de Paris, Ramos não chegou perto da glória que teve nos tempos de Real, mas somou algumas conquistas. Foi duas vezes campeão francês e uma vez campeão da Supercopa da França. Em 57 partidas, além de contribuir com o sistema defensivo, marcou cinco gols. “Gostaríamos de expressar nossa imensa gratidão a Sergio Ramos pelos dois anos que ele passou conosco”, disse Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain.

“A liderança, o espírito de equipe e o profissionalismo de Sérgio, aliados à sua experiência ao mais alto nível, fazem dele uma verdadeira lenda do futebol e foi uma honra tê-lo em Paris. Todos no clube lhe desejam o melhor”, completou. O Paris Saint-Germain deve passar por uma reformulação em seu elenco na janela de transferências após mais um ano de frustração na Liga dos Campeões. Um dos grandes astros da equipe, Lionel Messi está perto de seguir o mesmo caminho que Ramos e ter sua saída anunciada oficialmente. Em coletiva nesta semana, o técnico Christophe Galtier adiantou-se e disse que o jogo contra o Clermont seria “o último de Messi no Parque dos Príncipes”. Mais tarde, o PSG emitiu um comunicado à agência de notícia AFP dizendo que o treinador havia se “expressado mal”. Além da situação de Messi, a imprensa europeia tem especulado sobre uma possível despedida de Neymar, mas em termos menos concretos.

*Com informações do Estadão Conteúdo