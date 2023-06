Pato sofreu com lesões nos EUA e tem média de um jogo por mês desde que saiu do São Paulo

Atacante foi apresentado oficialmente como nova contratação do Tricolor e animou os são-paulinos

Reprodução/São Paulo FC Play Alexandre Pato fará sua terceira passagem pelo São Paulo



Os torcedores do São Paulo se animaram com o retorno de Alexandre Pato, apresentado oficialmente como nova contratação do time, na última terça-feira, 30. Nas redes sociais, os são-paulinos depositaram confiança no reforço de 33 anos, que despontou no Internacional, chegou a ganhar o prêmio Golden Boy e brilhou no Milan. Mais do que o histórico, os tricolores relembram alguns momentos do atacante com a camisa do Tricolor. Em sua primeira passagem, entre 2014 e 2015, o jogador chegou emprestado pelo Corinthians e brilhou ao balançar as redes 38 vezes e dar 15 assistências em 101 partidas. A segunda, entretanto, foi mais tímida e contou com apenas 9 gols em 35 jogos nos anos de 2019 e 2020. Mas, afinal, em quais condições Pato retorna ao Morumbi? Abaixo, o site da Jovem Pan conta como foram os últimos anos da carreira do atleta e como ele pode ajudar o treinador Dorival Júnior.

Lesões atrapalham sequência no Orlando City

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandre Pato (@pato)



Em comum acordo, Alexandre Pato e São Paulo rescindiram contrato em agosto de 2020. O atacante deixou o clube esperando mais oportunidades, enquanto a diretoria da época gostaria de enxugar a folha salarial do elenco em meio à pandemia do novo coronavírus. Cerca de 34 meses depois, o jogador volta ao Tricolor com apenas mais 35 partidas na carreira, ou seja, com uma média de aproximadamente um jogo por mês no período. Primeiro, o atleta demorou a decidir seu futuro, assinando com o Orlando City (EUA) somente em fevereiro de 2021. Dois meses depois, em abril, Pato fez sua estreia pelo time norte-americano, foi bem contra o Atlanta e ganhou o prêmio de “Man of the Match”, o melhor em campo. No mesmo duelo, entretanto, o brasileiro sofreu uma grave lesão no joelho direito, precisou ser operado e ficou mais seis meses longe das atividades, colecionando também problemas musculares.

Recuperado dos problemas físicos, Alexandre Pato retornou aos gramados em outubro de 2021 e entrou cinco vezes em campo antes do término da temporada. No ano seguinte, o brasileiro começou com status de titular, sendo utilizado tanto como centroavante, segundo atacante, ponta direita e até no meio-campo. Sem emplacar, entretanto, o jogador passou a frequentar o banco de reservas em alguns momentos e perdeu parte do prestígio na equipe estadunidense. Em setembro do ano passado, durante um jogo da Major League Soccer (MLS), o atleta voltou a contundir o joelho direito, desta vez rompendo o ligamento cruzado anterior. Sem perspectiva de continuar no clube e precisando passar por num novo procedimento cirúrgico, Pato preferiu encerrar seu ciclo no Orlando City, onde disputou 35 partidas e contribuiu com quatro gols e cinco assistências. De volta ao Brasil, o veterano viu o São Paulo abrir as portas Reffis, seu centro de reabilitação de atletas, para tratar da grave lesão.

Como Pato pode atuar no São Paulo de Dorival?

Logo após a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, diante do Sport, Dorival Júnior foi perguntado sobre como pretendia utilizar Alexandre Pato. O treinador, porém, preferiu analisar o comportamento do jogador com os companheiros de time nos treinamentos e não deu pistas. Fato é que, no esquema do comandante, o atleta teria mais dificuldades de atuar no lado do campo. No 4-4-2 esboçado pelo técnico, quem atua pelas beiradas precisa de um bom preparo físico para acompanhar os laterais adversários no momento em que o Tricolor está sem a bola. Amargando lesões, fora dos gramados há meses e ainda em estágio de preparação física, Pato não possui os requisitos necessários. No atual elenco, Michel Araújo, Marcos Paulo e David fazem a função do lado esquerdo, enquanto Alisson e Wellington Rato cumprem a função do lado oposto.

No Orlando City, Pato também fez a função de meio-campista, recuando para receber a bola dos defensores e acionando os atletas de frente (veja no mapa de calor acima). Caso seja escalado para exercer tal função, o veterano terá a concorrência de Rodrigo Nestor, um dos principais articuladores da equipe e líder de assistências da equipe em 2022 e na atual temporada. Pato, por outro lado, pode ser uma alternativa para Luciano, camisa 10 que costuma ter liberdade para “flutuar” entre as linhas pisar na área. Por fim, outra possibilidade é o reforço do Tricolor revezar com Calleri no posto de centroavante. Conhecido por ser bom finalizador, Pato substituiria o argentino em meio a uma maratona de jogos. Até o momento, não há previsão de data para sua reestreia.