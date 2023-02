São Paulo inicia conversas para renovar com Luan; Grêmio e Atlético-MG monitoram a situação 

Frequentando o banco de reservas desde o retorno de Rogério Ceni, o cria de Cotia espera ganhar mais oportunidades para continuar no Morumbi

ANDERSON LIRA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Luan comemora gol do São Paulo contra o Corinthians



O São Paulo iniciou conversas com os representantes do meio-campista Luan para uma renovação, informou o jornalista Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan. Até o momento, não houve nenhum acordo para prorrogar o vínculo do volante, que é válido somente até dezembro de 2023. Sofrendo com lesões e frequentando o banco de reservas desde o retorno de Rogério Ceni, o cria de Cotia espera ganhar mais oportunidades para continuar no Morumbi. Enquanto isso, Grêmio e Atlético-MG monitoram a situação do jogador de 23 anos, com a intenção de um possível acordo sem custos – ele pode assinar um pré-contrato na metade do ano. No time profissional desde 2018, Luan viveu bons momentos sob o comando de Vagner Mancini e Fernando Diniz, mas caiu nas graças da torcida mesmo quando trabalhou com Hernán Crespo. No Paulistão de 2021, o jovem fez um dos gols do título diante do Palmeiras, tirando o Tricolor de uma fila de oito anos sem conquistas.