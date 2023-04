Neymar volta ao PSG, tira bota de imobilização e dá bons sinais de recuperação após cirurgia  

Operado no início de março, o craque foi liberado pelo Paris Saint-Germain a passar um período no Brasil

Reprodução/Twitter/@PSG_inside Neymar está em fase final de recuperação no PSG



O Paris Saint-Germain informou que Neymar retornou à França na manhã desta quinta-feira, 27. Em comunicado, o clube francês declarou que o atacante retirou a boa de imobilização e dá bons sinais de recuperação após a cirurgia no tornozelo direito. “Os exames são tranquilizadores. O jogador seguirá agora seu protocolo de reabilitação em Paris”, diz a nota. Operado no início de março, o craque foi liberado pelo PSG para passar um período no Brasil. Neste tempo, o atleta anunciou que terá um filho com a namorada Bruna Biancardi e acompanhou “in loco” uma partida do Santos, clube em que foi revelado. De acordo com os parisienses, a expectativa é que o camisa 10 retorne aos gramados somente na próxima temporada. Vinculado ao time até 2027, o astro de 31 anos também é alvo de especulações da imprensa esportiva, que não descarta uma transferência na próxima janela de negociações.