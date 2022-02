PSG x Real Madrid: De volta, Neymar tenta acabar com seu maior jejum na Liga dos Campeões

Em má fase, o atacante não balança a rede na competição desde 9 de dezembro de 2020, na temporada passada, quando anotou um hat-trick na goleada por 6 a 1 sobre o Istanbul Basaksehir

EFE/EPA/YOAN VALAT Neymar tentará encerrar jejum de gols na Liga dos Campeões contra o Real Madrid



Neymar deve voltar a vestir a camisa do Paris Saint-Germain nesta terça-feira, 15, no duelo contra o Real Madrid, válido pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões – a bola rola no Parque dos Príncipes a partir das 17 horas (de Brasília). Apesar do técnico Maurício Pochettino não confirmar o retorno do craque, afastado dos gramados desde 28 de novembro de 2021 por causa de uma lesão, o zagueiro Marquinhos adiantou, em entrevista coletiva, que o compatriota “está pronto”. Assim, o camisa 10 do time parisiense tentará encerrar com o seu maior jejum de gols na história do torneio da Uefa contra os madrilenos. Em má fase, o atacante não balança a rede na competição desde 9 de dezembro de 2020, na temporada passada, quando anotou um hat-trick na goleada por 6 a 1 sobre o Istanbul Basaksehir, ainda na fase de grupos.

Desde a vitória sobre os turcos, o PSG entrou em campo mais doze vezes pela Liga dos Campeões, mas em nenhuma partida contou com gol de Neymar. O brasileiro, é verdade, perdeu quatro jogos por problemas físicos, sendo dois deles contra o Barcelona (oitavas de final de 2020/21), além de outros contra RB Leipzig e Club Brugge, pela fase de grupos da atual temporada. Ainda assim, o atacante nunca ficou tantas partidas sem marcar desde que desembarcou na Europa, em 2013 – o maior jejum foi justamente quando foi adquirido pelo Barça, quando deixou sua marca somente em seu sexto jogo. Além disso, o período sem balançar as redes na “Champions” é um recorde negativo na trajetória do jogador no Velho Continente – já são catorze meses de “seca” no principal campeonato entre clubes do planeta. Para tentar colocar um ponto final nesta história, Neymar irá enfrentar justamente o Real Madrid, seu principal rival nos tempos de Espanha. Contra os “Blancos”, o astro soma nove partidas na carreira, com três gols marcados e cinco assistências. Já na história da Liga dos Campeões, ele é o maior artilheiro entre os brasileiros, com 41 bolas na rede e 39 passes para gols em 74 jogos disputados na carreira.

Jejum de Neymar na Liga dos Campeões