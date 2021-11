PSG confirma lesão no tornozelo de Neymar e estipula data de retorno do brasileiro

O atacante sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo com lesão ligamentar, na vitória sobre o Saint-Étienne, no último domingo, pelo Campeonato Francês

EFE/EPA/Peter Powell Neymar sofreu lesão no tornozelo esquerdo e só volta aos gramados em 2022



O Paris Saint-Germain confirmou, na tarde desta segunda-feira, 29, que o atacante Neymar sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo com lesão ligamentar, na vitória sobre o Saint-Étienne, no último domingo, pelo Campeonato Francês. De acordo com o comunicado do clube, o camisa 10 deve ficar fora dos gramados de 6 a 8 semanas, voltando a jogar somente em janeiro de 2022. O craque, desta forma, perderá a última rodada da Liga dos Campeões, contra o Club Brugge, no dia 7 de dezembro, além de vários confrontos pelo torneio nacional. Ele, no entanto, deve retornar a tempo de disputar as oitavas da “Champions” – a equipe de Maurício Pochettino já está classificada para o mata-mata.

“Os exames realizados ontem à noite confirmam que Neymar Jr. sofre de entorse no tornozelo esquerdo com lesão ligamentar. É previsível uma indisponibilidade de 6 a 8 semanas. Um novo ponto será feito em 72 horas para especificar a evolução”, informou o Paris. O brasileiro sofreu a contusão ao tentar escapar de um carrinho, já no final da partida contra o Saint-Étienne. Com muita dor, o atacante gritou e acabou saindo de campo de maca. Imagens divulgadas por veículos de informação franceses mostraram ele deixando o estádio de muletas.