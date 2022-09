Pumas anuncia lesão de Daniel Alves no joelho; atleta desmente: ‘Vão zicar outro’

Após o clube mexicano anunciar que o jogador havia sido diagnosticado com uma contusão no joelho, o brasileiro disse que ‘está bem’

Ulises Ruiz / AFP Daniel Alves durante partida do Pumas, do México



O Pumas (México) anunciou na tarde desta quinta-feira, 29, que o lateral direito Daniel Alves sofreu uma lesão de ligamento colateral medial do joelho direito. Em nota, o clube mexicano também informou que o brasileiro não tinha um prazo para voltar aos gramados. Apesar do boletim médico, o veterano desmentiu a notícia do próprio time, ressaltando que não está lesionado. “Vão zicar outro, pelo amor de Deus! Meu amigo Diogo me acertou no treino e por precaução não viajei”, escreveu o atleta, em publicação nas redes sociais da “TNT Sports”. “Quem nunca teve um mal dia que atire a primeira pedra! Está tudo bem, segue o fluxo!!”, acrescentou Daniel Alves, reiterando que informação não é verdadeira. Fora da última lista de convocados para a seleção, o ala vive a expectativa de ser convocado para defender o Brasil na próxima Copa do Mundo, que acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro deste ano, no Catar.