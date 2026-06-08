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Quais países já jogaram finais de Copa do Mundo e nunca perderam a decisão

Apenas três seleções na história do esporte possuem aproveitamento perfeito no jogo de maior pressão do futebol

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Taça da Copa do Mundo
TroféTaça da Copa do Mundou copa do mundo taça HEULER ANDREY/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO

Apenas Uruguai, Inglaterra e Espanha chegaram à final de uma Copa do Mundo e jamais saíram de campo derrotados. Enquanto potências gigantescas como Brasil, Alemanha e Itália acumulam taças, mas também carregam o peso de dolorosos vice-campeonatos ao longo de suas campanhas, este pequeno grupo de seleções sustenta um retrospecto imaculado quando o título mundial está a um jogo de distância.

O pioneirismo uruguaio no topo do mundo

A seleção do Uruguai é a grande detentora do recorde absoluto, sendo o único país a disputar mais de uma decisão de Copa do Mundo sem nunca conhecer o gosto amargo da derrota. O futebol sul-americano dominava os primeiros anos do esporte global, e os uruguaios souberam capitalizar essa notória superioridade técnica.

A primeira glória veio logo na edição inaugural do torneio, jogando em casa e superando a vizinha Argentina. Vinte anos depois, os uruguaios protagonizaram a maior zebra da história esportiva, superando a seleção do Brasil diante de um estádio do Maracanã lotado. O jogo de 1950 decidiu o título, eternizando o trauma tático e emocional que reescreveu o futebol brasileiro.

O ranking das seleções com aproveitamento perfeito

Atingir a finalíssima do torneio máximo exige uma organização irretocável, mas manter a frieza na decisão de noventa minutos é um mérito incrivelmente raro. Abaixo, pontuamos o histórico exato dos países com retrospecto perfeito na decisão do campeonato mais assistido de todo o planeta:

1. Uruguai (2 finais e 2 títulos)

A valente equipe celeste sagrou-se campeã nas duas vezes em que chegou ao confronto decisivo. Bateu a Argentina por 4 a 2 na edição pioneira de 1930. Em 1950, o torneio foi decidido em um quadrangular final por pontos corridos, mas a última rodada contra os donos da casa serviu como uma final definitiva, em que os uruguaios venceram por 2 a 1 de virada.

2. Inglaterra (1 final e 1 título)

Os inventores das regras do futebol alcançaram o jogo de coroação apenas uma vez em mais de noventa anos de história, e não desperdiçaram a chance atuando diante de sua imensa torcida. A vitória suada aconteceu em 1966 contra a Alemanha Ocidental pelo placar de 4 a 2 no antigo estádio de Wembley, garantindo a única estrela na camisa do English Team.

3. Espanha (1 final e 1 título)

A talentosa geração espanhola de passes curtos marcou o início do século XXI ao aplicar uma filosofia de jogo baseada na posse de bola. A seleção ibérica pisou no gramado de uma final pela primeira vez na edição de 2010, realizada no continente africano, e superou a Holanda na prorrogação com um gol já nos minutos derradeiros do tempo extra.

O cenário para a atualidade e novos recordistas

Para que o exclusivo grupo de seleções invictas em decisões ganhe novos integrantes nos próximos anos, um país inédito precisaria romper o funil do torneio, alcançar a final e levantar a pesada taça de ouro maciço logo na sua primeira e única tentativa. Equipes perigosas do futebol moderno, como Portugal, Bélgica ou Colômbia, reúnem qualidade técnica para entrar nesta lista fechada caso vençam uma eventual final inédita.

Por outro lado, o próprio trio invicto vive a permanente ameaça de perder esse status estatístico caso alcance uma nova decisão e acabe sofrendo o revés. A manutenção contínua desta façanha exige que a nação não apenas monte um elenco qualificado, mas saia vitoriosa sob pressão impiedosa contra adversários que também chegam ao auge de seu rendimento físico.

Dúvidas comuns sobre o histórico das decisões

O Brasil já perdeu alguma final de Copa do Mundo?

Sim, o selecionado brasileiro lidera o ranking de títulos de forma isolada, mas amargou o vice-campeonato de forma oficial na final da edição de 1998, ao perder para a França da lenda Zinedine Zidane por 3 a 0. O inesquecível revés de 1950 também é historicamente tratado e contabilizado como uma final perdida.

Quais países chegaram à final e nunca venceram o título?

Holanda, Tchecoslováquia, Hungria, Suécia e Croácia são as seleções nacionais que bateram na trave no jogo do título. A icônica equipe da Holanda é a maior sofredora do torneio, colecionando três dolorosas e dramáticas derrotas em decisões de Copa do Mundo (1974, 1978 e 2010).

Qual seleção tem o maior número de derrotas em finais?

O forte esquadrão da Alemanha é o triste dono desta estatística no torneio da FIFA. Mesmo sendo uma das maiores tetracampeãs do planeta, a equipe europeia acabou derrotada em quatro finais diferentes, perdendo a oportunidade de levantar o troféu nas emblemáticas edições de 1966, 1982, 1986 e 2002.

Ostentar a marca impecável de cem por cento de aproveitamento em um jogo que literalmente para o mundo revela uma concentração assustadora e serve como um testamento dourado do preparo mental das equipes que cravaram seus nomes nesta pequena prateleira do esporte mundial.

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