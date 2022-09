Vinicius Júnior obtém cidadania espanhola após quatro anos e ajuda Real Madrid; entenda

Herói no título da Liga dos Campeões da temporada passada, o ex-Flamengo obteve a nacionalidade espanhola após meses de espera

EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Vinicius Júnior levantando a taça da Liga dos Campeões



O Real Madrid informou nesta segunda-feira, 5, por meio de comunicado, que o meia-atacante brasileiro Vinicius Júnior obteve a nacionalidade espanhola, após meses de espera. “Nosso jogador brasileiro Vinicius Júnior jurou a Constituição Espanhola na sexta-feira, 2 de setembro, por isso, desde esse momento, também possui a nacionalidade espanhola”, comunicou o clube, em nota oficial. O ex-Flamengo, que chegou à Espanha em julho de 2018, abre assim uma vaga de extracomunitário (ou seja, de fora da União Europeia), para o Real Madrid. Na última janela de transferências, o clube não conseguiu contratar o atacante Gabriel Jesus, pedido do técnico italiano Carlo Ancelotti, justamente por não ter possibilidade de inscrevê-lo. Desde que desembarcou no Real, Vinicius ganhou espaço e se tornou um dos destaques do time, com direito a ter marcado o gol do título da mais recente edição da Liga dos Campeões.

*Com informações da EFE