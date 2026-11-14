Raphinha critica arbitragem em amistoso da Seleção: ‘Vou acreditar que ele errou’

Atacante brasileiro foi expulso na reta final da partida, quando já havia sido substituído; Brasil perdeu para o Japão por 3 a 2

Capitão da Seleção Brasileira neste sábado (14), o atacante Raphinha disparou contra a arbitragem após a derrota diante do Japão, por 3 a 2, no Estádio Nacional de Singapura. Na saída do gramado, o camisa 10 também pediu desculpas pela expulsão no final do amistoso, quando já havia sido substituído.

“Primeiro eu quero pedir desculpas pela minha atitude, pela minha expulsão. As vezes é muito difícil de controlar e, na minha opinião, depois de tantos erros do árbitro dentro do jogo. Tentei conversar com ele diversas vezes e senti que ele não estava aberto para me escutar. Vou acreditar que ele errou em muitos momentos do jogo”. Raphinha, atacante da Seleção Brasileira

A arbitragem do duelo foi representada integralmente por singapurenses e teve Jansen Foo Chuan Hui como principal. A irritação dos brasileiros começou ainda no primeiro tempo, quando os japoneses abriram o placar com Takefusa Kubo, aos 18 minutos. Na origem do lance, a bola tocou na mão de Maeda, que estava apoiado no chão.

“É inadmissível, no primeiro gol deles, na minha opinião, teve uma falta ali onde o menino leva a bola com a mão, mas dá para entender baseado nas regras que temos hoje no futebol. Teve o pênalti no primeiro tempo, onde eu toquei a bola e levei o apoio nas costas e acabei caindo dentro da área. E depois no terceiro gol deles a falta claríssima em cima do João”, reclamou Raphinha

Mesmo com as reclamações contra o árbitro singapurense, o atacante da seleção brasileira admitiu que a equipe precisa melhorar e elogiou a atuação no segundo tempo.

“É muito difícil e muito complicado não falar da arbitragem. A gente tentou muito desde o início do jogo, não tirando o que precisamos melhorar, somos uma equipe que está crescendo e que está se encontrando depois da Copa do Mundo. Na minha opinião, fizemos um grande jogo, muito melhor no segundo tempo do que no primeiro tempo”.

“Mas é difícil quando tu joga contra o árbitro também. Não estou aqui para tirar nossa culpa, temos muita coisa para melhorar. Mas não podemos deixar passar em branco a arbitragem que foi hoje”.

No final da partida, o capitão foi expulso mesmo após ter sido substituído, assim como o técnico Carlo Ancelotti. Sem o camisa 10 e o comandante, o Brasil retorna aos gramados na próxima terça-feira (17), diante de Singapura, às 07h (horário de Brasília), no próprio Estádio Nacional de Singapura.