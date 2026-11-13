Raphinha fica ‘congelado’ ao tenta explicar polêmica em coletiva; veja momento

Atacante do Barcelona abriu o jogo em entrevista coletiva em Singapura, negou que peça para escolher jogos e desabafou sobre o peso das críticas e o histórico recente de lesões musculares

Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (13), em Singapura, véspera do amistoso contra a seleção do Japão, o atacante Raphinha quebrou o silêncio para esclarecer a polêmica declaração dada na semana passada sobre o gerenciamento de sua carga de minutos em campo. Visivelmente desconfortável com a repercussão negativa, o jogador do Barcelona protagonizou um momento de silêncio prolongado — uma “pane” de cerca de 24 segundos — ao tentar detalhar o contexto dos desgastes físicos e das lesões recentes.

A polêmica havia surgido após o atleta declarar anteriormente que o técnico Carlo Ancelotti sabia da necessidade de “distribuir o tempo de jogo”. A frase gerou fortes críticas de torcedores e especialistas, que interpretaram a fala como um suposto desinteresse ou tentativa de escolher partidas pelo Brasil.

Durante o pronunciamento desta sexta, Raphinha negou qualquer intenção de se esquivar de compromissos com a Amarelinha: “Desde a primeira vez que vesti a camisa da Seleção, sempre deixei muito clara a minha vontade de estar aqui. Nunca abri mão da Seleção, sempre fiz tudo o que estava ao meu alcance. Sempre foi uma honra, um privilégio e nada vai mudar”.

Raphinha estava visivelmente EMOCIONADO durante a coletiva de imprensa de hoje, ao revelar o quão devastado ele ficou depois de descobrir que seus comentários sobre gerenciar seu tempo de jogo com o Brasil haviam gerado controvérsia em casa.



Ele também confirmou que antecipou… — Culés News Br (@Culernews) November 13, 2026

Ao tentar justificar o motivo de sua fala anterior, o atacante buscou ponderar a preocupação com o histórico recente de problemas físicos. Nas últimas convocações, o jogador lidou com três lesões consecutivas praticamente na mesma região da perna.

Foi exatamente nesse trecho da explicação que o atleta travou. Após iniciar com um “Eu jamais vou… como eu vou explicar”, Raphinha permaneceu em silêncio por aproximadamente 24 segundos, respirando fundo e buscando as palavras exatas para afastar a pecha de que estaria prestando menos atenção à Seleção Brasileira em detrimento de sua equipe na Europa.

Ao retomar a fala, o camisa 10 esclareceu: “O que eu quis dizer foi simplesmente cuidar… eu, obviamente, não quero me machucar de novo, quero estar disponível não só para a Seleção, como para o Barcelona também. O que eu quis dizer foi do mister contar comigo de, se eu fisicamente estiver bem, fisicamente eu vou estar sempre disponível para poder representar o Brasil”.

Peso das críticas

Além de esclarecer a questão tática e física, Raphinha abriu o coração sobre o impacto emocional gerado pela enxurrada de críticas nas redes sociais e na imprensa. O jogador reconheceu que vestir a camisa amarela atrai uma cobrança descomunal e admitiu que o cenário acaba afetando o mental dos atletas.

“Eu entendo que vestir a camisa da Seleção exige muito. A gente carrega o peso de uma nação inteira. Mas, por mais que a gente tente não se afetar, é natural. Qualquer um no meu lugar recebendo tantos ataques se sentiria abalado”, desabafou.

Por fim, o atacante reforçou que, se o seu corpo permitir e estiver em plena condição física, pretende dar o seu melhor em campo. O Brasil entra em campo neste sábado (14), no Estádio Nacional de Singapura, para enfrentar o Japão em mais um compromisso internacional.