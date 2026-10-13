RB Leipzig x PSV Eindhoven: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
RB Leipzig e PSV Eindhoven se enfrentam nesta terça-feira (13), às 16h (horário de Brasília), no Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha, em jogo válido pelo segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões 2026/27.
O RB Leipzig tenta se recuperar da derrota por 4 a 1 para o Como na estreia.
O PSV Eindhoven enfrenta o time alemão na segunda rodada, depois de receber o Shakhtar Donetsk na abertura da fase de liga.
Onde assistir RB Leipzig x PSV Eindhoven ao vivo
A partida entre RB Leipzig e PSV Eindhoven será transmitida por HBO Max (streaming).
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