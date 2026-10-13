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RB Leipzig x PSV Eindhoven: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida acontece nesta terça-feira (13), às 16h, no Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha, pelo segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões 2026/27

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O atacante francês do Leipzig, Tidiam Gomis (#27) (à esq.), comemora o gol do 6 a 0 com seu companheiro de equipe, o defensor francês do Leipzig, Castello Lukeba (#23), durante a partida de futebol da Bundesliga, a primeira divisão alemã, entre RB Leipzig e Eintracht Frankfurt em Leipzig, no leste da Alemanha, em 10 de outubro de 2026.
O atacante francês do Leipzig, Tidiam Gomis (#27) (à esq.), comemora o gol do 6 a 0 com seu companheiro de equipe, o defensor francês do Leipzig, Castello Lukeba (#23), durante a partida de futebol da Bundesliga, a primeira divisão alemã, entre RB Leipzig e Eintracht Frankfurt em Leipzig, no leste da Alemanha, em 10 de outubro de 2026. Ronny HARTMANN / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO

RB Leipzig e PSV Eindhoven se enfrentam nesta terça-feira (13), às 16h (horário de Brasília), no Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha, em jogo válido pelo segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões 2026/27.

O RB Leipzig tenta se recuperar da derrota por 4 a 1 para o Como na estreia.

O PSV Eindhoven enfrenta o time alemão na segunda rodada, depois de receber o Shakhtar Donetsk na abertura da fase de liga.

Onde assistir RB Leipzig x PSV Eindhoven ao vivo

A partida entre RB Leipzig e PSV Eindhoven será transmitida por HBO Max (streaming).

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