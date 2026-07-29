Real Betis x Olympique Lyonnais: onde assistir, horário e transmissão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (29), na Espanha, em mais um teste antes do início da temporada 2026/27

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (29), na Espanha, em mais um teste antes do início da temporada 2026/27

Real Betis e Lyon entram em campo nesta quarta-feira (29) para um amistoso de pré-temporada. A partida será disputada às 15h (horário de Brasília), no Estádio Municipal de La Línea, na Espanha, e faz parte da preparação das duas equipes para a temporada 2026/27.

O Betis busca ganhar regularidade antes do início das competições oficiais. A equipe espanhola alternou bons e maus resultados nos amistosos até aqui e tenta se recuperar da derrota por 1 a 0 para o Granada no compromisso mais recente.

Já o Lyon chega embalado por uma sequência positiva na pré-temporada. O clube francês venceu quatro dos últimos cinco amistosos disputados e aposta no bom desempenho ofensivo para manter o ritmo de preparação.

O histórico entre as equipes é curto. Betis e Lyon se enfrentaram oficialmente apenas uma vez, com vitória do clube espanhol por 2 a 0.

Onde assistir

O amistoso entre Real Betis e Lyon será transmitido na XSports.