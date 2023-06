Campeonato Brasileiro: Santos e Internacional empatam por 1 a 1 na Vila Belmiro

Luiz Adriano abriu o placar aos três minutos de jogo e Lucas Lima empatou aos 12

ABNER DOURADO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Santos e Internacional empatados na Vila Belmiro



Vindo de derrotas no meio da semana, Santos e Internacional se enfrentaram na noite deste sábado, 3, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro e empataram por 1 a 1 na Vila Belmiro. O primeiro tempo foi bastante agitado. Logo no primeiro minuto, Luiz Adriano abriu o placar para o Colorado. Não demorou muito e aos 12 minutos, Lucas Lima fez um belo gol de falta. Depois de um começo fulminante, o jogo diminuiu o ritmo. No segundo tempo, o Santos teve oportunidades de virar, mas perdia chances. Do outro lado, o Inter também perdia gols, sendo assim, a partida terminou em 1 a 1. O resultado deixa o Peixe em 12º com 12 pontos e o Internacional em 13º com 11 pontos. O Santos deve ter o retorno de Marcos Leonardo, que estava na seleção brasileira sub-20 no Mundial e foi eliminado neste sábado. Na terça, a equipe recebe o Newell’s Old Boys pela Sul-Americana. Já o Internacional enfrenta o Nacional, fora de casa, pela Libertadores na quarta.