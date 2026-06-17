Real Madrid anuncia contratação do meia Bernardo Silva por dois anos

Português chega ao clube espanhol após nove temporadas no Manchester City e assina contrato até junho de 2028

O Real Madrid anunciou, nesta quarta-feira (17), a contratação do meia português Bernardo Silva. O jogador de 31 anos assinou um contrato de duas temporadas, válido até 30 de junho de 2028, após encerrar seu vínculo com o Manchester City ao final da última temporada europeia.

“O Real Madrid C.F. e Bernardo Silva chegaram a um acordo para que ele se torne jogador do Real Madrid pelas próximas duas temporadas”, informou o clube em comunicado oficial.

Bernardo Silva, que soma 109 partidas pela seleção de Portugal, está atualmente focado na disputa de sua terceira Copa do Mundo. O meia integra o elenco que estreia na competição nesta quarta-feira, em Houston, contra a República Democrática do Congo, em jogo válido pelo Grupo K.

Pelo Manchester City, clube que defendeu desde 2017 após sair do Monaco, o atleta disputou 459 jogos e marcou 76 gols. No período, conquistou 20 títulos, incluindo seis edições da Premier League e a Liga dos Campeões de 2023, ano em que a equipe inglesa faturou a tríplice coroa. Na França, Bernardo já havia sido campeão nacional ao lado de Kylian Mbappé, seu atual companheiro de equipe no Real Madrid.

A movimentação de mercado ocorre após uma temporada sem títulos expressivos para o Real Madrid, que terminou o Campeonato Espanhol oito pontos atrás do Barcelona e caiu nas quartas de final da Liga dos Campeões. Para reformular o elenco, o presidente Florentino Pérez contratou o técnico José Mourinho no início de junho.

Além de Bernardo Silva, o clube anunciou nesta semana a chegada do lateral-esquerdo Marc Cucurella, ex-Chelsea, por cerca de 55 milhões de euros. O zagueiro Antonio Rüdiger também renovou seu vínculo com o clube até 2027. O Real Madrid mantém interesse na contratação do zagueiro Ibrahima Konaté, do Liverpool, e do lateral Denzel Dumfries, da Inter de Milão.