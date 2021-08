Real Madrid anuncia meio-campista Eduardo Camavinga como novo reforço

Confira lances do volante de 18 anos, contratado pelo time madrileno por 31 milhões de euros (R$ 188 milhões, na cotação atual)

Reprodução/realmadrid.com Eduardo Camavinga é o novo reforço do Real Madrid



O Real Madrid ainda não conseguiu contratar o atacante Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, mas fechou com uma outra joia francesa. Trata-se do meio-campista Eduardo Camavinga, anunciado pela diretoria merengue como reforço na tarde desta terça-feira, 31. Em comunicado, o clube oficializou a transferência do volante de 18 anos, principal revelação do Rennes nas últimas temporadas. O acordo assinado é válido por seis temporadas, ou seja, até junho de 2027. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o Real pagará à agremiação da França a quantia de 31 milhões de euros (R$ 188 milhões, na cotação atual), além de bônus futuros. Considerado pela imprensa europeia como um diamante a ser lapidado, Camavinga tem apenas 18 anos, mas já foi convocado para defender a seleção francesa sub-21 em quatro oportunidades.