Real Madrid dá ultimato ao PSG para contratar Mbappé, diz jornal

Clube afirmou que, se não tiver uma resposta neste final de semana, desistirá da contratação

EFE Real Madrid ofereceu 180 milhões de euros (170 milhões mais dez em variáveis) pelo jovem de 22 anos



O Real Madrid deu um ultimato ao Paris Saint-Germain para concluir a contratação de Kylian Mbappé neste fim de semana, caso contrário desistirá da operação, informou neste sábado o jornal francês “Le Parisien”. O clube espanhol acredita que, na segunda-feira, com o início das concentrações das seleções para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, a operação pode ficar “quase impossível” antes do fechamento do mercado, à meia-noite de terça-feira. Mbappé e os demais convocados pelo técnico da França, Didier Deschamps, devem comparecer na tarde de segunda à concentração em Clairfontaine, nos arredores de Paris.

A França enfrentará a Bósnia-Herzegovina na quarta-feira, em Estrasburgo, e depois viajará à Ucrânia para jogar no sábado. No dia 7 terá como adversária a Finlândia. Nestas circunstâncias, o jornal lembra que seria complicado para Mbappé negociar o contrato com o Real Madrid e realizar os exames médicos necessários. Neste sábado, Mbappé treinou com Neymar, Lionel Messi e os demais companheiros de equipe. Na última proposta, o Real Madrid ofereceu 180 milhões de euros (170 milhões mais dez em variáveis) pelo jovem de 22 anos, mas o diretor esportivo do PSG, Leonardo, disse que até a sexta-feira “nada mudou” com tais valores.

* Com informações da EFE