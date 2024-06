Palmeiras renova contrato com zagueiro Naves até 2028: ‘Extremamente feliz’

Com a ausência de Gustavo Gómez, que está na Copa América, e a possibilidade de negociação de Luan, jovem de 22 anos pode ter mais oportunidades de jogar nos próximos compromissos do Brasileirão

O zagueiro Kaiky Naves, do Palmeiras, renovou o contrato com o alviverde até 2028 e recebeu um aumento salarial. “Estou extremamente feliz. Agradecer primeiramente a Deus, depois à minha família e principalmente ao clube pela confiança. Sei o que tenho feito no meu dia a dia e, a cada dia mais, tenho colhido os frutos. Essa ampliação de vínculo é mais um fruto colhido”, disse o jovem revelado no clube, que soma 23 partidas pelo Palmeiras, sendo cinco na atual temporada. Com a ausência do capitão Gustavo Gómez, que está na Copa América, e a possibilidade de negociação de Luan com o futebol mexicano, Naves pode ter mais oportunidades de jogar nos próximos compromissos do Brasileirão. O técnico Abel Ferreira fez questão de estender o contrato do zagueiro. O Palmeiras voltou aos treinos nesta quinta-feira (6) após três dias de folga e já se prepara para o próximo jogo contra o Vasco, no Allianz Parque, no dia 13 de junho. Durante o treino desa quinta-feira, o foco foi na ativação muscular, circuito físico, mobilidade articular, mudanças de direções, construções de jogadas, cruzamentos e finalizações. O zagueiro comemorou a vitória recente da equipe e ressaltou a importância da pausa de 10 dias sem jogos para aprimorar o time.

