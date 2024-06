Djokovic opera o menisco e ida a Wimbledon vira incerta: ‘Vou fazer meu melhor para voltar mais rápido’

Sérvio tomou a decisão após desistir de Roland Garros devido a uma lesão; tenista usou as redes sociais para falar sobre o seu procedimento

Reprodução/Instagram/@djokernole Djokovic desistiu do Roland Garros devido a uma lesão



O tenista Novak Djokovic passou por uma cirurgia bem sucedida no menisco do joelho direito, conforme anunciado por ele mesmo em suas redes sociais. Aos 37 anos, o sérvio tomou a decisão após desistir de Roland Garros devido a uma lesão. “Tive que tomar algumas decisões difíceis depois de sustentar uma lágrima do menisco durante a minha última partida. Ainda estou a processar tudo, mas estou feliz por vos informar que a cirurgia correu bem. Djokovic, que possui 24 títulos de Grand Slam, afirmou que está em tratamento e se esforçará para se recuperar o mais rápido possível, visando seu retorno às quadras. “Meu amor por esse esporte é forte e a vontade de competir ao mais alto nível é o que me faz continuar”, acrescentou. “Agradeço tanto a equipe de médicos que estiveram ao meu lado, bem como o apoio esmagador que recebi dos meus fãs. Vou fazer o meu melhor para estar saudável e apto para regressar ao tribunal o mais rápido possível”, disse. O jogador compartilhou uma foto ao lado de sua equipe em Paris, com a Torre Eiffel ao fundo, mostrando-se apoiado em muletas. Com a operação, Djokovic deve ficar fora de Wimbledon, que começa no dia 1º de julho.

