Real Madrid anuncia renovação do contrato de Vinicius Júnior até 2027

Atacante de 23 anos, que tinha vínculo até o final desta temporada, tornou-se um dos pilares do elenco merengue desde que chegou ao clube, em 2018

Divulgação/Real Madrid Um dos principiais jogadores do Real Madrid, Vini Jr. renovou seu vínculo até 2027



O Real Madrid anunciou nesta terça-feira, 31, a renovação do contrato do atacante brasileiro Vinicius Júnior por quatro anos, até 2027. Além de fazer o anúncio, o clube merengue usou seus canais digitais para uma série de postagens celebrando a permanência de um de seus craques. “Estou muio feliz de renovar meu contrato, é um sonho para mim. Tomara que siga realizando muitos sonhos por aqui, marcando muitos gols e ganhando muitos títulos. Obrigado, pelo carinho de sempre”, disse o atleta, em recado para a torcida madridista. O atacante de 23 anos, que tinha vínculo até o final desta temporada, tornou-se um dos pilares do elenco merengue desde que chegou ao clube, em 2018, procedente do Flamengo. Na segunda-feira, 30, Vini ficou na sexta posição do tradicional prêmio Bola de Ouro, entregue pela revista francesa “France Football”. Segundo a imprensa espanhola, a renovação já havia sido estabelecida no ano passado, mas foi oficializada nesta terça. O clube não divulgou valores, mas, segundo os jornais da capital espanhola, o novo contrato teria uma cláusula de rescisão de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 5,3 bilhões).

Veja o que o Real Madrid publicou sobre o novo acordo com Vini

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Real Madrid C.F. (@realmadrid)

*Com informações da AFP