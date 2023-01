Real Madrid confirma desfalque de peso para Mundial de Clubes e mata-mata da Champions League

Carlo Ancelotti terá problema para montar o time nos próximos meses

EFE/Chema Moya Ferland Mendy (23) será baixa no Real Madrid nas próximas semanas



O Real Madrid confirmou nesta terça-feira, 31, que terá uma baixa importante para a disputa do Mundial de Clubes e das oitavas da Liga dos Campeões. Trata-se de Ferland Mendy, titular na lateral-esquerda e peça-chave no esquema do técnico Carlo Ancelotti. Apesar de não divulgar o prazo de retorno do francês, de acordo com a imprensa espanhola, o jogador pode ficar até dois meses fora dos gramados para se recuperar de uma lesão muscular na perna esquerda. O time merengue, vale lembrar, estreia no torneio da Fifa no dia 8 de fevereiro e pode enfrentar o Flamengo em uma eventual final. Já o mata-mata da Champions League acontece nos dias 21 de fevereiro e 15 de março, diante do Liverpool.