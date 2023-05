Magno Malta esclarece falas sobre Vinicius Júnior e cita ‘sensacionalismo’: ‘Usei uma analogia’

Em entrevista ao Morning Show, senador comparou caso do jogador do Real Madrid à reação de Daniel Alves quando banana foi atirada em sua direção

Nesta quarta-feira, 24, o programa Morning Show recebeu o senador Magno Malta. Em entrevista, ele esclareceu sua fala sobre o caso de racismo contra o jogador Vinicius Júnior no campeonato espanhol La Liga. Na ocasião, Malta questionou a presença de defensores das causas animais. “Cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco?”, perguntou na Comissão de Assuntos Econômicos. Segundo o parlamentar, sua fala foi uma analogia. “Na verdade fiz uma defesa do Vini Júnior e condenei o racismo. Quando chamaram o Daniel Alves de macaco, jogaram uma banana e ele comeu. Ele calou aqueles que estavam chamando ele de macaco. Minha fala é como o veneno de cobra. O antídoto do veneno da cobra é o próprio veneno. Faz a injeção contra, quando eu disse que o cara te chama de macaco e você responde como o Daniel respondeu, teria calado eles”, disse. “Não sou soldado de Bolsonaro ou Lula, sou soldado de causa. Respeito profundamente, tenho três filhas, uma é negra de verdade, não vou usar isso. Sou negro, sou filho de negra e negro, descendentes de judeus etíopes. Todo mundo que vê a fala vê que estou fazendo uma analogia”, acrescentou.

Para ele, o assunto foi tratado com sensacionalismo e suas falas foram descontextualizadas. “Ninguém pede para nascer branquelo, para nascer albino e para nascer negro. Eu só não vou usar a minha mãe, meu avô que é negro, uma filha negra para fazer política. Eu estava fazendo uma crítica à esquerda, que pega e faz sensacionalismo. Ele sabe qual foi minha fala, na minha fala eu me dirijo ao Vini dizendo: ‘Eles têm inveja de você. Da sua agilidade, dos seus dribles. Você é um vencedor'”, esclareceu. “Em nenhum momento eu disse isso [que o Vini agiu errado]. A revolta dele é a revolta do justo, ele tinha que se revoltar mesmo. Os colegas, em vez de falarem ‘calma, sai’, tinham que sair de campo com ele. Ser solidário a ele. Estou dizendo que a maneira de colocar não vai parar esses caras. Esse tipo de criminoso a gente consegue parar e nasce outro. Você desmoraliza o cara como Daniel Alves fez”, concluiu, lembrando de quando o lateral direito comeu uma banana atirada em sua direção.

Confira na íntegra a entrevista com Magno Malta: