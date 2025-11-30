Real Madrid joga mal, só empata com o Girona e perde liderança para o Barcelona

Vinicius Júnior foi titular e jogou bem, mas não foi o suficiente para evitar o terceiro empate merengue seguido; time da capital espanhola teve dois gols anulados

Josep Lago/AFP Hugo Rincón, defensor espanhol do Girona, disputa a bola com Vinicius Júnior, atacante brasileiro do Real Madrid



O Real Madrid teve uma tarde frustrante em Montilivi. Mesmo com bom segundo tempo de Vinicius Júnior, a equipe só empatou por 1 a 1 com o Girona, fora de casa. O resultado tirou o time da liderança do Campeonato Espanhol e expôs mais uma atuação irregular do elenco comandado por Xabi Alonso.

Com o terceiro empate seguido, o Real estacionou nos 33 pontos e viu o Barcelona assumir a ponta com 34 após conquistar quatro vitórias consecutivas. O Villarreal aparece em terceiro, com 32. Já o Girona segue em situação delicada, com 12 pontos e dentro da zona de rebaixamento.

A presença de Vinicius entre os titulares, apesar dos rumores de desgaste com o treinador, não deu estabilidade ao time. O Real criou pouco no primeiro tempo, com destaque apenas para uma cabeçada perigosa de Éder Militão, e voltou a mostrar dificuldades na construção das jogadas.

O Girona, ao contrário, foi superior na etapa inicial. Marcou bem, saiu jogando com qualidade e finalizou com perigo duas vezes de fora da área. A vantagem veio aos 44 minutos, quando Ounahi acertou um chute preciso para abrir o placar. Um minuto antes, o Real Madrid já tinha tido um gol anulado de Mbappé por toque de mão.

No início do segundo tempo, o Girona manteve o ritmo e quase ampliou em jogada iniciada desde a defesa. Vanat saiu cara a cara com Courtois, que fez grande defesa e evitou o segundo gol. O lance despertou o Real, especialmente Vinicius. O camisa 7 teve um gol anulado em seguida e, pouco depois, driblou Rincón na área, sendo derrubado. Mbappé converteu o pênalti e empatou a partida.

Com a entrada de Rodrygo, o Real ganhou fôlego nos minutos finais, mas esbarrou na marcação do Girona e na própria pressa para virar o jogo. Vinicius seguiu como o mais incisivo, mas não conseguiu decidir. Endrick novamente não saiu do banco.

O Real volta a campo na quarta-feira, às 15h (de Brasília), contra o Athletic Bilbao, pela La Liga. O Girona joga no mesmo dia, às 17h, contra o Ourense, fora de casa, pela Copa do Rei.

*Com informações do Estadão Conteúdo