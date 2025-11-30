Jovem Pan > Esportes > Futebol > Corinthians > Corinthians domina o primeiro tempo, vê Botafogo reagir e empata no fim

Corinthians domina o primeiro tempo, vê Botafogo reagir e empata no fim

Timão desperdiçou a chance de ultrapassar o São Paulo e ganhar força na briga por uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro

  • Por Jovem Pan
  • 30/11/2025 18h16 - Atualizado em 30/11/2025 18h33
  • BlueSky
Taba Benedicto/Estadão Conteúdo Raniele (D), do Corinthians, disputa lance com Newton, do Botafogo, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Raniele (D), do Corinthians, disputa lance com Newton, do Botafogo, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

Corinthians e Botafogo empataram por 2 a 2 neste domingo, em Itaquera, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista fez um primeiro tempo sólido, mas caiu de rendimento na etapa final e permitiu a reação dos visitantes. O gol de empate saiu nos minutos finais, com Gustavo Henrique, após lance revisado pelo VAR que confirmou que a bola não havia saído.

O Botafogo, sem disputar títulos nesta reta final, segue em quinto lugar, com 59 pontos. Para o Corinthians, o resultado tem impacto maior: a equipe deixa escapar a chance de ultrapassar o São Paulo e chegar ao 8º lugar. A principal possibilidade de vaga na Libertadores para o time do Parque São Jorge continua sendo a Copa do Brasil, em que enfrentará o Cruzeiro na semifinal.

O Corinthians teve reforços importantes vindos do departamento médico: Hugo Souza e Matheuzinho entre os titulares, além de Maycon no banco. Empurrado por uma Arena lotada e sob forte calor, o time paulista controlou totalmente os primeiros 45 minutos.

O Botafogo pouco produziu na etapa inicial. A equipe de Davide Ancelotti esteve recuada, marcou mal e só finalizou pela primeira vez aos 38 minutos. Os meias não criaram e os atacantes não pressionaram a saída de bola do Corinthians. No lado corintiano, a proposta foi clara: pressionar desde o início. O gol saiu cedo, aos 6 minutos. Após erro de saída de bola do goleiro Léo Linck, Raniele recuperou a posse e acionou Dieguinho. O jovem de 18 anos devolveu e deixou o volante na cara do gol para abrir o placar.

Apesar do domínio, o Corinthians não conseguiu ampliar. Na volta do intervalo, Ancelotti mexeu no Botafogo com Allan e Barrera nas vagas de Newton e Joaquín Correa. As alterações melhoraram o time carioca. Logo no início, Raniele quase marcou novamente, mas o Corinthians já demonstrava queda física e técnica. O Fogão cresceu e empatou aos 14 minutos. Cuiabano arrancou pela esquerda, recebeu passe preciso de Montoro e finalizou firme para vencer Hugo Souza. A virada veio aos 21: após bate-rebate na área, Barrera acertou uma bicicleta e marcou um belo gol.

Dorival Júnior respondeu com mudanças (Gui Negão, Angileri e Vitinho) em busca de maior controle do jogo. O time quase empatou com João Pedro, mas Arthur Cabral salvou em cima da linha. O empate finalmente saiu já nos minutos finais. Em um lance disputado na lateral, Raniele conseguiu evitar a saída da bola — como mostrou a checagem do VAR, apesar das reclamações botafoguenses. Na sequência, Vitinho driblou dois marcadores e cruzou para Gustavo Henrique completar na pequena área.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Nos acréscimos, a partida terminou em clima tenso. Uma confusão envolvendo Maycon e Allan desencadeou uma agressão covarde de Jeffinho ao volante corintiano. O jogador do Botafogo foi expulso.

*Com informações do Estadão Conteúdo

  • BlueSky
  • Tags:

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >