Corinthians domina o primeiro tempo, vê Botafogo reagir e empata no fim

Corinthians e Botafogo empataram por 2 a 2 neste domingo, em Itaquera, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista fez um primeiro tempo sólido, mas caiu de rendimento na etapa final e permitiu a reação dos visitantes. O gol de empate saiu nos minutos finais, com Gustavo Henrique, após lance revisado pelo VAR que confirmou que a bola não havia saído.

O Botafogo, sem disputar títulos nesta reta final, segue em quinto lugar, com 59 pontos. Para o Corinthians, o resultado tem impacto maior: a equipe deixa escapar a chance de ultrapassar o São Paulo e chegar ao 8º lugar. A principal possibilidade de vaga na Libertadores para o time do Parque São Jorge continua sendo a Copa do Brasil, em que enfrentará o Cruzeiro na semifinal.

O Corinthians teve reforços importantes vindos do departamento médico: Hugo Souza e Matheuzinho entre os titulares, além de Maycon no banco. Empurrado por uma Arena lotada e sob forte calor, o time paulista controlou totalmente os primeiros 45 minutos.

O Botafogo pouco produziu na etapa inicial. A equipe de Davide Ancelotti esteve recuada, marcou mal e só finalizou pela primeira vez aos 38 minutos. Os meias não criaram e os atacantes não pressionaram a saída de bola do Corinthians. No lado corintiano, a proposta foi clara: pressionar desde o início. O gol saiu cedo, aos 6 minutos. Após erro de saída de bola do goleiro Léo Linck, Raniele recuperou a posse e acionou Dieguinho. O jovem de 18 anos devolveu e deixou o volante na cara do gol para abrir o placar.

Apesar do domínio, o Corinthians não conseguiu ampliar. Na volta do intervalo, Ancelotti mexeu no Botafogo com Allan e Barrera nas vagas de Newton e Joaquín Correa. As alterações melhoraram o time carioca. Logo no início, Raniele quase marcou novamente, mas o Corinthians já demonstrava queda física e técnica. O Fogão cresceu e empatou aos 14 minutos. Cuiabano arrancou pela esquerda, recebeu passe preciso de Montoro e finalizou firme para vencer Hugo Souza. A virada veio aos 21: após bate-rebate na área, Barrera acertou uma bicicleta e marcou um belo gol.

Dorival Júnior respondeu com mudanças (Gui Negão, Angileri e Vitinho) em busca de maior controle do jogo. O time quase empatou com João Pedro, mas Arthur Cabral salvou em cima da linha. O empate finalmente saiu já nos minutos finais. Em um lance disputado na lateral, Raniele conseguiu evitar a saída da bola — como mostrou a checagem do VAR, apesar das reclamações botafoguenses. Na sequência, Vitinho driblou dois marcadores e cruzou para Gustavo Henrique completar na pequena área.

Nos acréscimos, a partida terminou em clima tenso. Uma confusão envolvendo Maycon e Allan desencadeou uma agressão covarde de Jeffinho ao volante corintiano. O jogador do Botafogo foi expulso.

*Com informações do Estadão Conteúdo