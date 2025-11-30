Liverpool bate West Ham e volta a vencer no Campeonato Inglês

Isak desencanta, Gakpo amplia e Paquetá acaba expulso; triunfo fora de casa alivia pressão sobre Arne Slot e encerra série de três derrotas

BEN STANSALL / AFP Atacante do Liverpool, Cody Gakpo, comemora após marcar o segundo gol da equipe durante a partida do Campeonato Inglês entre West Ham United e Liverpool



Ainda distante do futebol ofensivo e dinâmico que o coroou com o título inglês na última temporada, o Liverpool conseguiu derrotar o ameaçado West Ham por 2 a 0, neste domingo (30), no estádio Olímpico de Londres, e esboçou uma reação após sofrer nove derrotas nos 12 jogos anteriores. Além de encerrar uma sequência de três derrotas seguidas, entre Premier League e Champions League, o time comandado pelo pressionado técnico Arne Slot chegou a 21 pontos na tabela, na oitava posição, e ficou mais próximo dos rivais na briga pelo título – Arsenal e Chelsea encerram a rodada neste domingo.

No confronto entre o atual campeão inglês – em péssima fase – e um time que luta para sair das últimas posições na tabela, o primeiro tempo foi de pouca inspiração. As duas equipes trocaram muitos passes de lado, mas não foram incisivos em suas investidas. Assim, a única chance de gol no primeiro tempo foi em finalização à queima-roupa de Isak, do Liverpool, defendida pelo goleiro Areola.

Pressionado no cargo, Arne Slot abriu mão do artilheiro Salah, que atravessa má fase e ficou no banco, mas levou a campo os contestados Wirtz e Isak, as duas contratações mais caras da última janela inglesa, e deu sorte: em jogada iniciada em cobrança de lateral, aos 14 minutos do segundo tempo, Wirtz acionou Gakpo, que rolou para Isak abrir o placar.

Autor de 20 gols com a camisa do Newcastle na temporada passada do campeonato nacional – superado somente por Haaland e Salah -, Isak marcou apenas seu segundo gol pela nova equipe após 11 partidas, sendo o primeiro na atual Premier League, um início tímido do reforço mais caro do futebol inglês – no geral, as cifras envolvidas na negociação do sueco só ficam atrás de Neymar e Mbappé.

Em sua segunda partida desde setembro, quando se afastou para se tratar de lesão na coxa direita, Alisson praticamente não foi exigido no duelo com os brasileiros Lucas Paquetá e Luis Guilherme, ex-Palmeiras, apesar de o West Ham rondar sua área. Pouco inspirado, Paquetá não conseguia passar pela defesa visitante e sua atuação se resumiu a um balão sem direção da intermediária antes de ser expulso por reclamação aos 38 minutos da etapa final.

Com um a menos no fim da partida, o time do técnico Nuno Espírito Santo, que vinha reagindo na competição, não teve forças para pressionar os visitantes e sair de campo ao menos com um empate. Nos acréscimos, Gakpo recebeu a bola na área e fez o segundo do Liverpool, deixando a torcida visitante, enfim, aliviada.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert