Real Madrid lança segundo uniforme da temporada 2024/2025

O Real Madrid lançou o segundo uniforme para a temporada 2024/2025, produzido pela Adidas, nesta segunda-feira (22). A característica que mais se destacou da peça é o retorno da coloração laranja. A última vez que foi utilizada pelo clube merengue foi na temporada 2013-14, quando o Real Madrid conquistou sua 10ª Champions League. No site oficial da Adidas, o lançamento está sendo vendido entre 100 e 150 euros, cerca de R$ 600 a 900. Nas imagens promocionais da camisa, além dos brasileiros Vinicius Júnior e Militão, também aparece o francês Mbappé, contratado recentemente.

