Real Madrid leva a melhor e vence clássico contra Barcelona por 3 a 1

Partida foi disputada pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol neste sábado (24)

EFE/Andreu Dalmau Disputa de clássico espanhol teve pênalti confirmado pelo VAR



Um pênalti confirmado pelo VAR, bastante questionado pelos jogadores do Barcelona e convertido por Sergio Ramos, praticamente decidiu o jogo disputado neste sábado (24) entre a equipe catalã e o Real Madrid, que venceu o clássico por 3 a 1, no Camp Nou, válido pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe merengue, líder da competição agora com 13 pontos, abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo, com Fede Valverde. Mas não demorou muito para o Barça empatar. Aos 8, Ansu Fati deixou tudo igual. O gol do jovem de 17 anos foi o de número 400 do time catalão no principal clássico da Espanha.

O jogo permaneceu empatado até os 18 minutos do segundo tempo, após uma penalidade de Lenglet sobre Sergio Ramos, confirmada pelo VAR e muito contestada pelos jogadores do Barcelona. O próprio capitão do Real cobrou e deixou os visitantes novamente em vantagem. Com o Real Madrid fechado, o Barcelona tentou usar mais o coração do que a razão para evitar a derrota em casa para o arquirrival. Não teve sucesso e, nos últimos minutos, ainda viu Luka Modric fazer o terceiro gol dos merengues e fechar o placar. Além de ver o Real na liderança, o Barça chegou ao seu terceiro jogo sem vencer no Campeonato Espanhol, onde está 10ª posição, com sete pontos. No entanto, dependendo de outros resultados, pode terminar a rodada ainda mais distante das primeiras colocações.

*Com EFE