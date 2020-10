Sobrevivente do incêndio no Ninho, Jhonata Ventura assina contrato profissional com o Flamengo

Zagueiro comemorou a publicação no BID em seus redes sociais; o vínculo vai até setembro de 2023

Reprodução/ Twitter Jhonata Ventura assina com o Flamengo até setembro de 2023



O zagueiro Jhonata Ventura, de 16 anos, foi um dos atletas que sobreviveram ao incêndio que atingiu o alojamento do Flamengo em fevereiro de 2019, e assinou seu primeiro contrato oficial com o clube neste mês. Nesta sexta-feira, 23, foi publicado no BID da Confederação Brasileira de Futebol o vínculo entre o clube e o jogador, que vale até setembro de 2023. Nas redes sociais o atleta comemorou a notícia e interagiu com os torcedores.

Entre os sobreviventes da tragédia, Jhonata foi a vítima mais grave. Ele teve 30% do corpo queimado e ficou aproximadamente um ano afastado das atividades. Somente em janeiro deste ano ele retornou aos treinos no Flamengo e correu pelo campo. O incêndio que matou 10 adolescentes e outros 16 conseguiram se salvar.