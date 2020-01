Real Madrid presta um minuto de silêncio por morte de Kobe Bryant

Reprodução/Real Madrid Real Madrid homenageou o astro Kobe Bryant



O elenco do Real Madrid prestou um minuto de silêncio em homenagem ao astro de basquete Kobe Bryant, que morreu junto com sua filha e outros sete tripulantes em acidente de helicóptero, ontem, na Califórnia. Nesta segunda-feira (27), através do twitter, o clube madrileno publicou fotos da reverência que aconteceu antes do treinamento do time.

Um dos maiores jogadores de todos os tempos, Kobe estava a caminho da cidade de Newbury Park, a 30 km de Calabasas, para um jogo do time de Gianna, sua filha, quando o helicóptero caiu. Ele seria o técnico da partida.

Informações iniciais davam conta de que cinco pessoas estavam a bordo, mas Alex Villanueva, xerife do Condado de Los Angeles, divulgou que, na verdade, havia nove pessoas dentro do helicóptero e todas elas morreram.

Comovido com a morte, o Real Madrid fez a homenagem em meio a preparação para a partida contra o Real Zaragoza, fora de casa, na próxima quarta-feira (29), pela Copa do Rei.