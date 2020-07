Real Madrid não precisará fazer quarentena antes de partida na Liga dos Campeões

Time madrileno terá que vencer o Manchester City, na Inglaterra, para se classificar às quartas de final

Juan Herro/EFE Sergio Ramos abriu o placar para o Real Madrid após cobrança de pênalti



O governo do Reino Unido confirmou neste domingo que o Real Madrid não precisará fazer a quarentena obrigatória de 14 dias para disputar a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Manchester City, no Etihad Stadium. No sábado, o governo britânico excluiu a Espanha da lista de países seguros e isentos de quarentena, o que significa que os viajantes procedentes do país deverão se isolar durante 14 dias ao chegarem ao Reino Unido.

A medida não será aplicada ao Real Madrid, que jogará em Manchester no dia 7 de agosto, segundo confirmou o Departamento de Cultura e Esporte britânico à “Sky Sports”. De acordo com uma resolução do governo publicada no início de julho, determinados eventos esportivos, como a Liga dos Campeões, estão isentos da quarentena.

O Manchester City venceu a partida de ida, no estádio Santiago Bernabéu, por 2 a 1. Expulso na primeira partida, o zagueiro Sergio Ramos desfalcará o Real Madrid no jogo decisivo.

*Com Estadão Conteúdo