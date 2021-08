Real Madrid renova contrato de Casemiro até a metade de 2025

Adquirido junto ao São Paulo, em 2013, o brasileiro já fez história no Santiago Bernabéu, somando 14 taças no clube, sendo quatro da Liga dos Campeões e três do Mundial de Clubes

Reprodução/Twitter/@realmadrid Casemiro renovou com o Real Madrid até 2025



O Real Madrid anunciou na manhã desta sexta-feira, 27, que prorrogou o contrato de Casemiro por quatro temporadas. Agora, o volante tem vínculo com o clube até junho de 2025. Adquirido junto ao São Paulo, em 2013, o brasileiro já fez história no Santiago Bernabéu. Ao todo, ele 14 taças na equipe espanhola, sendo quatro da Liga dos Campeões, três do Mundial de Clubes, duas da Supercopa da Europa, duas do Campeonatos Espanhol, uma Copa do Rei e duas Supercopa de Espanha. No total, são 288 jogos com a camisa merengue, com 30 gols e 25 assistências.