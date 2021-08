Treinador do Everton nega saída de Richarlison ao PSG: ‘Não consideramos vendê-lo’

O Paris Saint-Germain está de olho em um atacante no mercado da bola para ocupar a possível saída de Kylian Mbappé, que tem o Real Madrid como provável destino

Reprodução/Twitter/Everton Richalirson, do Everton, disputando jogada com atleta do Liverpool



O Paris Saint-Germain está de olho em um atacante no mercado da bola para ocupar a possível saída de Kylian Mbappé, que tem o Real Madrid como provável destino. De acordo com diversos veículo de comunicação da Europa, o clube francês estaria de olho em Richarlison, atacante que brilha no Everton, da Inglaterra. Nesta sexta-feira, porém, o treinador do time inglês, Rafa Benítez, recheaçou a hipótese de negociar seu principal jogador às vésperas do encerramento da janela de transferências. “Não estamos considerando vendê-lo. Ele é nosso jogador, estamos muito satisfeitos e felizes com ele e esperamos que possa fazer muitos gols para nós neste ano”, disse o técnico espanhol, quando perguntado sobre as notícias, em entrevista coletiva antes da partida contra o Brighton, neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Inglês.

Campeão olímpico na Tóquio-2020, Richarlison é um dos principais atletas do Everton e, constantemente, é especulado em grandes clubes do Velho Continente. Seu contrato com os Toffers, porém, é válido até a metade de 2024. No caso de Mbappé, ainda não há qualquer informação oficial sobre a transferência, mas o jornal espanhol “Marca” publicou, na quinta-feira, que um acerto entre o Real Madrid e o Paris Saint-Germain pelo francês é iminente. Sob risco de perdê-lo de graça no final do contrato, os franceses teriam aceitado uma proposta de 170 milhões de euros (aproximadamente R$ 1 bilhão) dos espanhóis.